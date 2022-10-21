أمريكا تخضع مشاريع إيلون ماسك لمراجعة الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبيرج أن بعض المسؤولين الأمريكيين، قلقون من تغريدات إيلون ماسك الأخيرة، وتهديده بقطع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك عن أوكرانيا، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال فى مراحلها الأولى ويحاول المسؤولون معرفة الأدوات التنظيمية المتاحة لهم.
وذكر التقرير أن أحد الخيارات قد يكون مراجعة للأمن القومى من قبل لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن محامى ومصرفيى ماسك يعدون الأوراق الخاصة بصفقة تويتر التى ستكتمل قبل الموعد النهائى فى 28 أكتوبر، وأن العلاقات بين ماسك وتويتر أصبحت ودية وليست عدائية.
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