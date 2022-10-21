تعاون طوكيو وواشنطن وسول ضد تهديدات بيونج يانج

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلى أكد، خلال اجتماعه مع نظيريه اليابانى كوجى يامازاكى والكورى الجنوبى كيم سونج كيوم، على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن حليفتى شرق آسيا.
واتفقا القادة العسكريون على أن تحالفهم الثلاثى ضرورى للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، ولضمان منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة.
وأضاف ميلى، خلال اجتماع خاص مع نظيره اليابانى، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن اليابان بما فى ذلك جزر سينكاكو.
ويعد ذلك الاجتماع الثلاثى أول تجمع لأعلى رتبة عسكرية من الدول الثلاث عقب اجتماعهم فى هاواى مارس الماضى.
وكانت قد عززت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التعاون الدفاعى وأجرت أول مناورة مشتركة ضد الغواصات منذ 5 سنوات فى أواخر سبتمبر بالإضافة إلى تدريبات مشتركة للكشف عن الصواريخ الباليستية فى مطلع الشهر الجارى بعد سلسلة من الأعمال الاستفزازية من قبل بيونج يانج.
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