جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى إلى 7 ملايين و166 ألف شخص.





وأفادت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 24 ألفا و700 لاجىء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 20 ألفا و300 شخص للعودة إلى أوكرانيا ليصل إجمالى العائدين إلى أكثر من 5.36 مليون شخص. وكانت بولندا قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تستقبل قرابة 7.17 مليون لاجئ من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.