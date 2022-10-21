القوات الروسية تشن هجمات على مدينة خاركيف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكرانى فى مدينة خاركيف الجنوبية إيهور تيريخوف، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تهاجم حاليا المدينة، بينما يتم حث السكان على البقاء فى الملاجئ.





وأكد تيريخوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن عدة انفجارات اندلعت فى المدينة، وأن هناك غارات جوية جديدة داخل خاركيف والعديد من مناطق أوكرانيا. وأضاف المسؤول الأوكرانى: أن القوات الروسية شنت هجمات على إحدى المحال التجارية المحلية مما أدى إلى دمار وإصابات. وبحسب التقارير الأولية، فقد استهدف الروس مبنى إداريًا وأحدثوا دمارًا واسع النطاق.

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