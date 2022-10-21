العالم اليوم - مبيعات "رينو" في الربع الثالث ترتفع إلى 10 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر مبيعات "رينو" في الربع الثالث ترتفع إلى 10 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 10:22 صباحاً - ارتفعت مبيعات شركة رينو، إلى 9.8 مليار يورو (حوالي 9.6 مليار دولار) في الربع الثالث، بما يتماشى مع توقعات المحللين، إذ سمحت زيادات الأسعار للشركة بتحقيق نمو في الإيرادات على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات عن العام السابق.

وذكرت الشركة الفرنسية لتصنيع السيارات أن الإيرادات الكلية زادت 20.5 بالمئة عند تعديلها بعد التخلص من وحدتها الروسية السابقة أفتوفاز، مضيفة أنها شهدت أفضل تأثير للأسعار على الإطلاق في ظل تراجع مبيعات السيارات الفصلية 2.4 بالمئة عن العام الماضي.

وجاءت قيمة مبيعات الربع الثالث التي بلغت 9.8 مليار يورو متماشية مع إجماع المحللين.

وتواجه رينو تحديات كبيرة في الربع الرابع، فهي تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطط لتقسيم أعمال المحركات الحرارية والسيارات الكهربائية إلى وحدتين منفصلتين وسط محادثات تشوبها توترات تهدف إلى إعادة تشكيل شراكتها الاستراتيجية مع نيسان.

ورينو هي أكبر مساهم في نيسان حيث تملك 43 بالمئة، فيما تمتلك شركة صناعة السيارات اليابانية 15 بالمئة في شريكتها.

وأفصحت الشركتان الأسبوع الماضي عن أنهما تجريان محادثات حول مرحلة جديدة في شراكتهما يمكن أن تشمل استثمار نيسان في مشروع رينو للسيارات الكهربائية الجديد.

وأبقت الشركة الفرنسية، التي من المقرر أن تقدم عرضا للمستثمرين في الثامن من نوفمبر، توقعاتها للعام بأكمله بما في ذلك هدف تحقيق هامش ربح تشغيلي يتجاوز الخمسة بالمئة، مقابل 3.6 بالمئة في عام 2021، إلى جانب تدفق نقدي حر تشغيلي من السيارات بأكثر من 1.5 مليار يورو.