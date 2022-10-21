أوكرانيا: مقتل 28 جنديا روسيا وتدمير موقع مراقبة ومستودعين للذخيرة

وذكرت القيادة -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن "الوضع فى اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذى يلحق بنا أضرارًا فى مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".
وأضاف البيان أن "القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية فى مقاطعة بريسلاف ثلاث مرات بطائرات عسكرية ومروحيات هجومية لكنها تعرضت لإطلاق نار كثيف من جانب قواتنا ما أجبرتها عل التراجع.. وفى الإجمالى، خلال يوم القتال الأخير، استخدمت قوات الدفاع الأوكرانية الطيران سبع مرات، حيث أصابت مواقع الدفاع الجوى للروس ومجموعات المعدات ومستودعات الذخيرة".
وتابع أن "وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت ما يقرب من 110 مهمات إطلاق نار.. وشملت الخسائر لدى صفوف الروس مقتل 28 جندياً وتدمير مدفعين ذاتيى الدفع من طراز مستا- S ومدفع هاون وعربة قتال مشاة ودبابة واحدة.. علاوة على ذلك، لحقت أضرار بمركبتى قتال مشاة ومركبات أخرى كما تم تدمير مركز مراقبة بالقرب من مدينة بروزينسكى الجنوبية وتفجير مستودعين للذخيرة".
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