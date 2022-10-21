جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع حديث للرأى أن الأمريكيين منقسمون فى الرأى حول أفضلية أحد الحزبين الرئيسيين، الجمهورى أو الديمقراطى، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق انتخابات التجديد النصفى لـ الكونجرس.





وأوضح الاستطلاع - الذى أجرته مؤسسة (بو) الأمريكية للبحوث الميدانية، ونشرت نتائجه اليوم "الجمعة" - أن 41 % من الناخبين المسجلين يفضلون المرشحين الديمقراطيين فى دوائرهم الانتخابية، بينما نسبة مماثلة تقريبا 40% يفضلون الجمهوريين، و18% ليسوا متأكدين من اختيارهم المفضل. وأوضح الاستطلاع أن الاقتصاد يحتل مركز الصدارة بالنسبة للناخبين، بنسبة 79%، باعتباره القضية الأكثر أهمية فى تحديد قراراتهم الانتخابية، وما زال الناخبون يضعون صورة سلبية للأوضاع الاقتصادية الراهنة، بينما يرى 17% من البالغين أن الاقتصاد الأمريكى فى أفضل صورة. وبشأن سائر القضايا الأكثر أهمية، حسب ترتيب الناخبين الذين يتطلعون إلى التركيز عليها من جانب المرشحين فى الانتخابات النصفية المقبلة، جاءت جرائم العنف بنسبة 61% والسياسة الخارجية بنسبة 54% وأخيرا الهجرة بنسبة 54%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع: الاقتصاد يتصدر اهتمام الأمريكيين فى الانتخابات النصفية للكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.