وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع جوتيريش سبل حماية مبادئ الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى تصريح اليوم "الجمعة" - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين بلينكن وجوتيريش، حيث ركزا كذلك على أهمية استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة فى أوكرانيا وهايتى.
وأضاف أن الجانبين أعربا كذلك عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد القتال فى شمال إثيوبيا كما شددا على أهمية الوقف الفورى للأعمال العدائية بالمنطقة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والعمل على إجراء محادثات يقودها الاتحاد الأفريقى الأسبوع المقبل.
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