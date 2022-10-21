الولايات المتحدة تؤكد أهمية التعاون الدفاعى والأمنى مع إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجنرال بات رايدر - فى تصريح اليوم "الجمعة" - إن هذا جاء خلال لقاء أوستن مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو فى مقر الوزارة بواشنطن.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا - كذلك - فرص تعزيز التحالف بين البلدين فى ظل رؤيتهما المشتركة بشأن منطقة المحيطين الهادئ والهندى لتكون منطقة حرة ومنفتحة، إضافة إلى مناقشة قضايا عالمية أخرى ذات اهتمام مشترك.

ولفت إلى أن الوزير الأمريكى أعرب عن تقديره للدور القيادى لإندونسيا فى داخل منظمة الآسيان، ومنطقة المحيطين الهادئ والهندى وحول العالم.

وشدد أوستن على أنه من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين، فإن من المهم مواصلة مساعدة عملية تحديث الجيش الإندونيسى ودعم التنسيق والتفاهم بين الدولتين.

كما بحث الوزيران التوسع فى التدريبات العسكرية المشتركة التى بدأت فى صيف العام الجارى، والتى تعد الأكبر بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.