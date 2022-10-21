الرئيس التونسى يؤكد لرئيسة حكومته ضرورة إيجاد حلول سريعة لقضايا البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الخميس أن اللقاء تناول الوضع العام فى البلاد وسير العمل الحكومى، وعدة ملفات آخرى تتعلق بالتوازنات المالية للدولة. وأكد قيس سعيد ضرورة إيجاد حلول سريعة لعدد من القضايا، التى زادت تعقيدا نتيجة التزامات تعهدت بها حكومات سابقة، وكانت تعلم جيدا أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ.

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