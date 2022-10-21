العالم اليوم - اتفاق أوروبي على تدابير تحتوي أزمة أسعار الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 04:23 صباحاً - اتفق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليل الخميس الجمعة، على "العمل على إجراءات" تستهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في تغريدة عبر "تويتر": "الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات".

لكن المسؤول الأوروبي لم يذكر مزيدا من تفاصيل الاتفاق، الذي جاء في قمة تستمر حتى الجمعة.

ويأتي هذا الاتفاق، إثر أسابيع من الانقسامات الأوروبية، وفشلت اجتماعات وزراء الطاقة في الوصول إلى حل لهذه المشكلة.

وتركز الخلاف حول ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وكيفية تنفيذ ذلك كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود مسودة تبحث خيارات التعامل مع أزمة الطاقة التي تفاقمت أخيرا، في وقت تتجه في أوروبا إلى شتاء يشهد ندرة في الغاز الروسي الذي كان يوفر 40 في المئة من إمدادات القارة، وأزمة تكاليف معيشة وركودا محتملا.

وارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما دفع معظم دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوضح حد أقصى لأسعار الغاز على الرغم من اختلافهم بشأن كيفية ذلك.