منافسة متوقعة بين جونسون وسوناك على رئاسة الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن رضخت تراس للضغوط السياسية المتزايدة اليوم الخميس عندما أعلنت أنها ستتنحى - على أن يكون خليفتها فى منصب رئيس الوزراء خلال أسبوع من غد الجمعة، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وستنطلق معركة حامية على قيادة حزب المحافظين خلال الأيام السبعة المقبلة، حيث يُتوقع أن يكون المرشحون الأوفر حظًا فى السباق هم جونسون وسوناك مع الأخذ فى الاعتبار أن استقالة سوناك كانت من العناصر المؤثرة فى استقالة جونسون فى وقت سابق.

وأضافت الصحيفة أن جونسون عاد من إجازته فى منطقة البحر الكاريبى لمحاولة تعزيز الدعم من بين حلفائه السابقين قبل العودة المثيرة إلى مقر الحكومة فى 10 داونينج ستريت.

ولم يعلن أى مرشح رسميًا عن اهتمامه، لكن جيمس كليفرلى ومايكل جوف وجيريمى هانت استبعدوا جميعًا أنفسهم من المنافسة.

كان لسوناك الصدارة المبكرة فى دعم النواب، بعد أن ثبتت تبرئته بسبب نبؤاته بالفوضى الاقتصادية فى حالة وصول تراس إلى سدة الحكم.

ولا يزال جونسون يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء حزب المحافظين، على الرغم من انتهاء رئاسته للوزراء بسبب المزاعم بأنه ضلل مجلس العموم بشأن حفلات الحزب خلال تفشى مرض كورونا.

وقالت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس إنها تدعم جونسون وأنها واثقة من أنه سيحصل على 100 توقيع اللازمة لإدراجه فى ورقة الاقتراع.

وقالت دوريس - لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية - "هناك نائب واحد فقط لديه تفويض من الشعب البريطانى، فاز فى الانتخابات العامة قبل ثلاث سنوات فقط بأغلبية 80 مقعدًا، وهو بوريس جونسون".

وأضافت: "إنه فائز معروف وهذا بالتأكيد هو من أضع اسمى معه لأننى أريده أن يفوز فى الانتخابات العامة. إن وجود فائز فى مكانه هو ما يحتاجه الحزب للبقاء على قيد الحياة. أنا واثقة تمامًا من أنه سيحصل على 100 توقيع".

لكن يبدو أن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى كانت حذرة من حملة "إعادة بوريس" عندما غردت: "يجب أن يكون النواب الآن مستعدين لتقديم تنازلات. من واجبنا توفير حكومة رشيدة ومختصة فى هذه اللحظة الحرجة لبلدنا".

ودعا زعيم حزب العمال كير ستارمر وأحزاب معارضة أخرى إلى إجراء انتخابات عامة فورية عقب خطاب استقالة تراس.

وستظل تراس فى المنصب حتى يتولى خلفها رسميًا رئاسة الحزب.

وقال النائب المحافظ ريتشارد هولدن لصحيفة "ايفيننج ستاندارد": "أعتقد أن الأمر كان صعبًا على الجميع ولم أؤيد ليز أثناء رئاستها للحكومة، لكنى كنت سعيدًا عندما عرضت على منصبًا صغيرًا فى الحكومة وأردت المساعدة ورؤيتها تحقق النجاح".

وأضاف: "لقد أصبح من الواضح أن هذا غير ممكن وعلى المستوى الشخصى أشعر بالحزن الشديد عليها وآمل أن تكون على ما يرام، هذا أمر صعب حقًا مررت به خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية".

ومضى قائلاً: "لكن على نطاق أوسع، سيتطلع الحزب الآن إلى المستقبل، سنجرى انتخابات على القيادة سريعة، وهو ما يصب فى المصلحة الوطنية. أعتقد أن هناك أمرين مهمين بالنسبة لى وهما الكفاءة والمصداقية الاقتصادية. هذا هو جوهر ما نحتاج إلى تقديمه الآن، وهو ما يريد الناخبين رؤيته.. ولهذا السبب أؤيد ريشى (سوناك)".