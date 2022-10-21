العالم اليوم - تبعات الحرب.. الأوكرانيون يواجهون انقطاعات واسعة للكهرباء

انتم الان تتابعون خبر تبعات الحرب.. الأوكرانيون يواجهون انقطاعات واسعة للكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:23 صباحاً - واجه الأوكرانيون أول انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء على مستوى البلاد، الخميس، حيث سعى المسؤولون لتقييد الإمدادات للسماح لشركات الطاقة بإصلاح المنشآت التي تعرضت للقصف في الضربات الجوية الروسية.

وأبلغ مكتب الرئيس الأوكرانيين في وقت متأخر، الأربعاء، أنه يتعين عليهم خفض استخدام الكهرباء من الساعة السابعة صباحا حتى 11 مساء والاستعداد لانقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي إذا لم يحدث ذلك.

ولم يتم الإعلان عن جدول زمني لانقطاعات التيار الكهربائي، لكن المدن الكبرى مثل العاصمة كييف وخاركيف في الشمال الشرقي أعلنت قيودا على استخدام وسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأبلغت شركة رئيسية للكهرباء في كييف المستهلكين أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان ألا تتجاوز الانقطاعات أربع ساعات.

وأعلن إقليم سومي بشمال شرق البلاد والمتاخم لحدود روسيا إن خدمات المياه والكهرباء وإنارة الشوارع ستنقطع من الساعة السابعة صباحا وحتى 11 مساء.

وقال فولوديمير كودريتسكي رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا في تصريحات تلفزيونية: "نحتاج إلى وقت لإصلاح محطات الطاقة، نحتاج إلى مهلة من عملائنا".

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الجوية الروسية ألحقت أضرارا بما يصل إلى 30 بالمئة من محطات الطاقة الأوكرانية على مدى ما يربو على أسبوع بقليل.

وتوجه زيلينسكي للأوكرانيين بالقول: "من فضلكم قللوا من استهلاك الكهرباء واستخدام الأجهزة التي تستهلك الكثير من الطاقة".