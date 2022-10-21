العالم اليوم - رونالدو يصدر بيانا على إنستغرام ويتحدث عن "سخونة اللحظة"

انتم الان تتابعون خبر رونالدو يصدر بيانا على إنستغرام ويتحدث عن "سخونة اللحظة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 أكتوبر 2022 02:23 صباحاً - قال كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد إن سيواصل بذل الجهد مع فريقه وأنه سيعود إلى صفوفه قريبا، بعدما أعلن النادي أن الدون لن يكون في قائمته بالمباراة القادمة.

وتوجه رونالدو البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء2-صفر على توتنهام هوتسبير إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة بعد أن تركه المدرب إريك تن هاغ مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

وقال تن هاغ بعد المباراة إنه سيتعامل مع الواقعة يوم الخميس،مشيرا إلى أن تركيزه منصب على الفريق.

وجاء في البيان "كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستريونايتد في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وأثار تصرف رونالدو أمس الأربعاء انتقادات إذ اعتبر بيترشمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق أن اللاعب البالغ عمره 37 عاما بات مصدر إلهاء في أولد ترافورد.

وكتب رونالدو على إنستغرام في وقت متأخر من يوم الخميس: "دائما ما حاولت أن أكون مثالايحتذى للاعبين صغار السن في كل الأندية التي مثلتها".

وتابع "للأسف، لا يكون هذا ممكنا دائما وأحيانا تغلبك سخونة اللحظة".

وأضاف "حاليا، أشعر أن علي مواصلة الاجتهاد في كارينجتون ودعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في أي مباراة".

وتابع "الاستسلام للضغط ليس خيارا. لم يكن خيارا. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نظل متحدين. قريبا سنكون سويا مجددا".

وسجل الدولي البرتغالي 24 هدفا في كل المسابقات مع مانشستريونايتد الموسم الماضي، عندما عاد إلى النادي الإنجليزي لفترةثانية قادما من يوفنتوس، لكنه شارك أساسيا في مباراتين فقط هذاالموسم في الدوري.

وسجل رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، هدفه رقم700 في مسيرته في فوز يونايتد على إيفرتون هذا الشهر، في إنجازجديد بمسيرته التي حصد فيها الكثير من الألقاب.

وساعد رونالدو، الذي فاز بالدوري الممتاز ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة خلال فترته الأولى مع النادي، البرتغال على الفوز ببطولة أوروبا 2016.

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن قرب رحيل رونالدو عن أولد ترافورد في الصيف، لكن تن هاغ قال إنه جزء من خططه للموسم الحالي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة عن تشيلسي رابع الترتيب، بعد عشر مباريات.