وأكدت الوزراة -فى تقريرها الصادر مساء الخميس، اتساع نطاق انتشار الوباء فى مناطق جديدة وصلت إلى منطقة برج البراجنة فى منطقة بعبدا التابعة لمحافظة جبل لبنان، بعدما كان تمركز بؤر الإصابات فى مناطق الشمال، حيث رصدت الوزارة الوباء فى 29 بؤرة حتى الآن.
ولم تسجل الوزارة أى وفيات جديدة اليوم ليظل العدد ثابتا عند 5 وفيات منذ ظهور الوباء فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة اللبنانية: تسجيل 51 إصابة جديدة بالكوليرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.