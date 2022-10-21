بايدن: إذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب فقد لا يستمر الدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه بشأن مدى استمرارية التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، قائلاً إن ذلك قد يتراجع إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب.





وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن بايدن أدلى بهذه التصريحات الصحفية خلال الحملة الانتخابية النصفية، وبعد أيام من إعلان الزعيم الجمهورى فى مجلس النواب "كيفين مكارثي" أنه إذا فاز الحزب الجمهورى بالمجلس فقد لا يكونون قادرين على تقديم المساعدة لأوكرانيا. وقال بايدن، فى تصريحاته: "نعم، أنا قلقٌ بشأن ذلك لأنهم قالوا إنهم سيقطعونها"، فى إشارة إلى الجمهوريين. وواصلت الولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو فى 24 فبراير 2022 تقديم المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا.

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