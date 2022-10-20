جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى تفاصيل الأزمة التى تواجه بايدن فى الوقت الحالى. وتطالب مؤسسة مارى فيريل إدارة جو بايدن بالإفراج عن وثائق اغتيال جون كيندى والتى تصل إلى 16 ألف وثيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة جديدة فى البيت الأبيض بسبب وثائق كيندى (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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