أوكرانيا تخشى هجوما روسيا جديدا من أراضي بيلاروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - أعربت أوكرانيا، اليوم الخميس، عن قلقها من اعتزام روسيا شن هجوم جديد على أراضيها انطلاقا من بيلاروسيا، الجارة الشمالية لكييف.

وقال أوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية في تصريحات اليوم الخميس إن "الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروسيا يتصاعد".

وأضاف أن "خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد".

تأتي هذه التصريحات بعد أن شكلت موسكو ومينسك قوة عسكرية مشتركة مؤخرا.



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وتشكل أراضي بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية في حربها على أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

وتأتي هذه المخاوف الأوكرانية، بعد اتهامات عديدة لموسكو باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في الحرب الأوكرانية، وهو ما نفته كل من طهران وموسكو.

وشملت العقوبات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، والضابط في الشؤون اللوجستية اللواء سيد حجة الله قريشي وقائد قسم الطائرات المسيرة في الحرس الثوري العميد سعيد آقا جاني، بالإضافة إلى شركة "شاهد" الإيرانية لصناعات الطيران المرتبطة بالحرس الثوري.

واتهمت كييف، موسكو في وقت سابق باستخدام أربع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية أسقطت 223 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبر الماضي.