بعد إعلان استقالة تراس.. بايدن: أمريكا وبريطانيا حلفاء أقوياء وأصدقاء للأبد

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، التزامه بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية، وذلك فى أول تعليق له بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من منصبها، اليوم الخميس.





وأعرب بايدن عن شكره لتراس لدورها فى مجموعة من القضايا الملحة فى الفترة الأخيرة، بما فى ذلك تحميل الجانب الروسى المسؤولية عن الحرب فى أوكرانيا، وذلك وفقا لبيان أورده الموقع الرسمى للبيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكى، إن واشنطن ولندن حلفاء أقوياء وأصدقاء للأبد، وهذه الحقيقة لن تتغير أبدا، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التى نواجهها .

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم، استقالتها من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، على خلفية استياء واسع النطاق حيال خطط وقرارات اتخذتها لمعالجة التعثر الاقتصادى فى المملكة المتحدة.

وقالت تراس فى كلمة قصيرة لها أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية بالعاصمة لندن بلدنا تأثر بضعف النمو الاقتصادى، وقد انتُخبت من أجل تغيير هذا الوضع، واعترف أنه بحكم الوضع الراهن لا يمكننى أن أستمر فى فعل ما انتُخبت من أجله وأنا أستقيل من رئاسة حزب المحافظين والحكومة، وستُجرى انتخابات لاختيار قيادة جديدة الأسبوع المقبل.