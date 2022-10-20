وزيرات خارجية العالم يدعمن نساء إيران ضد القمع

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - في اجتماع فريد من نوعه، أعربت وزيرات خارجية العالم عن دعمهن للنساء الإيرانيات اللاتي يتعرضن لقمع خلال الاحتجاجات الحالية.

وخلال اجتماع لوزيرات الخارجية استضافته كندا افتراضيا، وصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي نساء إيران بأنهن يتسمن بشجاعة لا تُصدّق، وتعهدت بتقديم الدعم لهن.

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وقالت جولي "لن يتسامحن بعد الآن مع نظرة النظام إلى دور المرأة في المجتمع أو كيف ينبغي للمرأة أن ترتدي وتتصرف.. نرى فيهن إنسانيتنا، ولدينا التزام أخلاقي بدعمهن".

وتطرقت الوزيرات إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق، والتي تعد واحدة من أعنف الاحتجاجات في إيران منذ 1979.

وقالت "نظهر تضامنا عالميا مع النساء الإيرانيات ويخبر النظام الإيراني بأن العالم يتابع، ونأخذ على عاتقنا مسؤولية المساعدة في رفع أصوات النساء في إيران".

وشاركت في الاجتماع وزيرات خارجية ألمانيا وتشيلي ونيوزيلندا والنرويج، بينما من المتوقع أن تمثل باريس مسؤولة فرنسية أخرى بدلا من الوزيرة كاثرين كولونا، وفقا لمصدر في الحكومة الكندية.

وكانت كندا واحدة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات على طهران، بسبب قمع الاحتجاجات الحالية، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، إضافة إلى اعتقال المئات في مختلف أنحاء طهران.

وبخلاف أن رمز الاحتجاجات الحالية في إيران هو الشابة مهسا أميني، لقيت عدة فتيات مصرعهن خلالها، جراء القمع الأمني الشديد.

وتزايد الجدل بشأن المرأة الإيرانية اليوم الأربعاء مع عودة المتسلقة إلناز ركابي إلى إيران، بعد خوضها مسابقة دولية دون حجاب.