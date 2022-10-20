ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبى على إيجاد حقول غاز جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت مجلة بولتيكيو، اليوم الخميس، أن برلين تهدف إلى إدراج هذا المطلب فى مسودة نتائج قمة زعماء الاتحاد الأوروبى المنعقدة فى العاصمة البلجيكية بروكسل يومى الخميس والجمعة.

حيث جاء فى تعديل الجانب الألمانى على مسودة نتائج القمة أنه يجب على حكومات الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية "العمل مع الدول التى لديها القدرة على تطوير حقول غاز جديدة، كجزء من التزامات اتفاقية باريس للمناخ".