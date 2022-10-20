العالم اليوم - المؤشرات الأميركية ترتفع رغم تراجع مؤقت بسبب استقالة تراس

انتم الان تتابعون خبر المؤشرات الأميركية ترتفع رغم تراجع مؤقت بسبب استقالة تراس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية، الخميس، بعد أن افتتحت التداولات على تراجع، وذلك بعد أن زادت استقالة ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا من حالة الضبابية في الأسواق التي تكافح من أجل الحفاظ على المكاسب من مجموعة من التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات الأميركية.

وأعلنت ليز تراس عن استقالتها، قبل أقل من شهرين من تولي منصبها، وذلك بعد ضغوط واسعة تعرضت لها على خلفية خطتها الاقتصادية التي تراجعت عنها، والتي كانت تتضمن تخفيضات ضريبية واسعة ودعما كبيرا لأسعار الطاقة.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 15:53 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 286.26 نقطة أو بنسبة 0.94 بالمئة، ليصل إلى مستوى 30710.07 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندر اند بورز 500" بواقع 22.6 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3717.08 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 123.28 نقطة أو بنسبة 1.11 بالمئة إلى مستوى 10792.24 نقطة.

وكانت تراس تولت رئاسة الحكومة في 6 سبتمبر الماضي، وهي آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.

وعقب هذه الاستقالة، أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة لتولى منصب رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا.