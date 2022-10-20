العالم اليوم - ارتفاع جماعي بمؤشرات أسواق الخليج بدعم من أسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - ارتفع مؤشر السوق السعودي، الخميس، ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ شهر يوليو الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولار واحد، نتيجة شح الإمدادات، وبسبب الأنباء التي أفادت بأن الصين تفكر في تقليل مدة الحجر الصحي للزوار الوافدين.

تحركات الأسهم

وصعد المؤشر السعودي بنسبة 1.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة وقفزة في سهم بنك الرياض بنسبة 4.6 بالمئة.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في "إكس.تي.بي مينا" إن البورصة السعودية استأنفت انتعاشها بدعم من ارتفاع أسعار النفط، غير أن السوق قد تشهد بعض التصحيح للأسعار إذا بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض مرة أخرى.

وسجل المؤشر السعودي أكبر مكاسب أسبوعية له بلغت 4.7 بالمئة منذ يوليو.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو بنسبة 0.8 بالمئة، بعدما أفاد تقرير لبلومبرغ بأنها ستمضي قدما في خطط طرح عام أولي لأعمالها التجارية في الطاقة بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل 2023.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.6 بالمئة مع تحقيق سهم شركة "إي آند" قفزة بنسبة 3 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي بنسبة 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2 بالمئة، وقفزة بواقع 5.4 بالمئة في سهم شركة ديار للتطوير.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة مصر بنسبة 1.2 بالمئة مع صعود سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5.6 بالمئة.