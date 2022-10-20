أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقع لها على الحدود

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدفاع الأذرية - فى بيان لها - أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية استخدمت أسلحة مختلفة فى إطلاق النار بشكل دورى على مواقع الجيش الأذرى المتمركزة فى منطقة أستاف بمديرية دشكاسان وكذلك مستوطنات ملابيرملى فى كالبجار ابتداء من الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية على موقعها الإلكتروني.
وأضاف البيان أن وحدات الجيش الأذرى اتخذت إجراءات انتقامية مناسبة لقمع الجانب الآخر.
وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن أرمينيا تقصف بشكل منتظم المواقع العسكرية الأذرية على طول حدود الدولة، ومنذ أوائل سبتمبر استهدفت القوات الأرمينية المواقع الأذرية بشكل متكرر.
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