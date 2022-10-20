إستقالة رئيسة الوزراء البريطانية
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد ستة أسابيع من تسلمها للمنصب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تراس في كلمة ألقتها من داونينغ ستريت القول :" في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها."
وأضافت أن عملية اختيار خلف لها "ستستكمل خلال الأسبوع القادم".
وتابعت: "انتخبت من قبل حزب المحافظين لمحاولة قلب الأوضاع، وقمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني، ووضعنا رؤية لخفض الضرائب".
وأشارت الى إنها تسلمت منصبها في ظل عدم استقرار وفي ظل قلق العائلات من كيفية دفع الفواتير وفي ظل الحرب في أوكرانيا وعدم استقرار اقتصادي على المستوى العالمي".
وواجهت تراس ضغوطا للاستقالة بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت باضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.
من جانبه، دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة "الآن" بعد إعلان تراس استقالتها.
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