السفير الروسى لدى واشنطن: لم نصل بعد إلى عتبة الصراع النووى

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، إن روسيا والولايات المتحدة لم تصلا بعد إلى عتبة الصراع النووى بالرغم من كل الصعوبات، محذرا من تكرار أزمة الصواريخ الكوبية.





وأضاف أنطونوف، فى مقال لصحيفة "روسيسكايا جازيتا": "لا ينبغى بأى حال أن ننسى الدروس المستفادة من أزمة الكاريبى، وأعتقد أننا لم نصل بعد إلى العتبة الخطيرة والسقوط فى هاوية الصراع النووى".

وتابع السفير الروسى "آمل أن يدعمنى أصحاب الفكر السليم فى الولايات المتحدة، بحيث لا نسمح بتكرار الوضع الخطر القابل للانفجار، كما حدث فى ستينيات القرن الماضي".

يذكر أن "أزمة الكاريبى" أو ما يعرف بـ "أزمة الصواريخ الكوبية" وقعت بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962، ما جعل شبح اندلاع الحرب النووية بين الدولتين العظميين يخيم على العالم بأسره.

وانتهت "أزمة الكاريبي" بالتوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن، يقضى بسحب الصواريخ السوفيتية من أراضى كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب صواريخها من إيطاليا وصون حرمة الأراضى الكوبية وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.