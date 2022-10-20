التشيك: استدعاء سفير البلاد لدى موسكو لن يمر دون رد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء التشيكى، بيتر فيالا، إن استدعاء وزارة الخارجية الروسية للسفير التشيكى لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، على خلفية تصعيد التوترات بشأن النزاع المتعلق بما يعرف بـ "البيت التشيكى"، أمر لن يمر دون رد.





وذكر راديو "براج الدولى" اليوم الخميس، أن السلطات الروسية أمرت - مؤخرًا - بإزالة جزء من السياج المحيط بالمنشأة الأمر الذى يعتبره الجانب التشيكى انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وفى المقابل، علقت وزارة الخارجية الروسية على الأمر، قائلة إن السياج الذى يشكل مشكلة هو بمثابة قضية قائمة منذ فترة طويلة، ولا علاقة لها بالوضع السياسى الحالى. ويعمل البيت التشيكي، الذى يعد أكبر منشأة تمتلكها الدولة فى الخارج، تحت وضع الصيانة لعدة أشهر خلال الوقت الحالى، حيث يشرف ثلاثة تشيكيون وأربعة موظفون روسيون على تشغيله.

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