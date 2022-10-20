عاجل.. استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس

جدة - نرمين السيد - وكان استطلاع للرأى - أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة - أظهر أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين ينظرون إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبى، و62 % يرون أنها غير مناسبة للمنصب.

وكشف الاستطلاع أن غالبية أعضاء حزب المحافظين أكدوا فى وقت سابق، أن تراس يجب أن تستقيل.