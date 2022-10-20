أوكرانيا تصدر 8 ملايين طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ البحرية

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه "منذ رحيل أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية، تم بالفعل تصدير 8 ملايين طن من المنتجات الزراعية".
وأضاف البيان "أن سفينتين تحملان 82 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرتا ميناء بيفدينى صباح اليوم الخميس. وعلى وجه الخصوص، غادرت الناقلة ATLANTIS ALMERIA وناقلة السوائب ARIS T من الميناء، واتجهتا إلى دول آسيا وأوروبا".
وأشار البيان إلى أن 362 سفينة تحمل منتجات زراعية أوكرانية غادرت الموانئ الوطنية إلى دول فى آسيا وأوروبا وإفريقيا منذ بدء سريان المبادرة فى 1 أغسطس الماضي.
ووُقعت المبادرة فى 22 يوليو الماضى بين العديد من الأطراف الدولية بهدف رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا فى تصدير الحبوب الأوكرانية.
ويشمل الاتفاق، الذى وقعه ممثلو روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما فى ذلك أوديسا، حيث غادرت أول سفينة تحمل شحنة من المنتجات الغذائية الأوكرانية ميناء أوديسا فى 1 أغسطس الماضي.
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