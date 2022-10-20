روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن تدفق أسلحة حلف شمال الأطلسى إلى أوكرانيا واستمرار الدعم العسكرى لكييف يقرب الحلف من مرحلة خطيرة تتمثل فى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وأضافت زاخاروفا - "يبدو أن دول الناتو تتسابق فيما بينها فى إمداد نظام كييف بالأسلحة والذخيرة وتوفير المعلومات الاستخبارية وتدريب الأفراد وإصدار التعليمات حول كيفية إجراء العمليات القتالية، وبالتالى تقترب أكثر من أى وقت مضى من خط خطير للاشتباك المسلح المباشر مع روسيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدعم العسكرى الغربى لأوكرانيا وفقا لأحدث البيانات قد وصل بالفعل إلى 42.3 مليار دولار، منها 28.3 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، مضيفة أن "دول الناتو ليست مجرد شركاء فى الجرائم التى يرتكبها نظام كييف، ولكنهم رعاة للأنشطة الإرهابية التى تجرى تحت رعاية نظام كييف وبمشاركة مباشرة من حلف الناتو كحلف تقوده الولايات المتحدة وكأعضاء فرديين فيه".