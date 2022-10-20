زعيم حزب العمال البريطانى يدعو إلى إجراء انتخابات عامة

جدة - نرمين السيد - وقال ستارمر - فى خطاب ألقاه اليوم الخميس فى مؤتمر نقابات العمال فى برايتون، ونقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" - "إن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر، بريطانيا تستحق الأفضل، ويجب العمل على وضع البلاد على الطريق الصحيح".

وكان استطلاع للرأى - أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة - أظهر أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبى، و62 % يرون أنها غير مناسبة للمنصب.

وكشف الاستطلاع أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تراس يجب أن تستقيل.