الجيش الروسى يواصل استهداف أنظمة الطاقة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدفاع الروسية فى بيان، اليوم الخميس، أنها تواصل استهداف مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة فى أوكرانيا، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المحددة مسبقا.
وأشارت إلى أنه تم تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا خلال محاولتهم الفاشلة لعبور نهر على محور كراستى ليمان، لافتة إلى تدمير 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و185 موقع تمركز لقوات كييف.
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