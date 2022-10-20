العالم اليوم - عُمانتل تعيد شراء سندات بقيمة تزيد على 350 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - قالت شركة العمانية للاتصالات (عُمانتل)، التي تملك الدولة أغلب أسهمها، في إفصاح للبورصة إنها قبلت شراء سندات قائمة بما يربو عن 350 مليون دولار.

وقدمت عُمانتل في وقت سابق من الشهر عرض شراء لحاملي سنداتها المستحقة في عام 2023 والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار وسنداتها المستحقة في عام 2028 والتي تبلغ قيمتها 900 مليون دولار.

وقالت في إفصاح لبورصة يورونكست الأربعاء إنها ستعيد شراء سندات 2023 بما يزيد قليلا على 140.5 مليون دولار وسندات 2028 بما يربو على 211 مليون دولار.

وتاريخ تسوية السندات المشتراة سيكون 24 أكتوبر. وسينتهي عرض الشراء في أول نوفمبر، ما لم تمدده الشركة. وفي اليوم التالي، ستعلن عُمانتل عن السعر المقبول النهائي، ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية النهائية الثالث من نوفمبر.

وستتولى بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد دور مديري الاكتتاب في عرض الشراء.