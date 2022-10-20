العالم اليوم - أرباح "بيت التمويل الكويتي" ترتفع 2.7 بالمئة بالربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 67.7 مليون دينار، أي نحو 218 مليون دولار، مقارنة مع 65.9 مليون دينار (212.2 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2021.

وعلى مستوى تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغت أرباح البنك 205.7 مليون دينار (662.3 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 22.4 بالمئة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 168 مليون دينار (540.9 مليون دولار).

وعزا بيان بيت التمويل الكويتي، الخميس، نمو الربح في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 27.2 بالمئة، ونمو إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14.8 بالمئة مع انخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل المجمع بواقع 49.6 بالمئة.

وقابل ذلك إثبات بالخسائر الناجمة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع في تركيا، لارتفاع معدلات التضخم بمبلغ 85.2 مليون دينار كويتي (274.3 مليون دولار) متضمنة نصيب الحقوق غير المسيطرة.