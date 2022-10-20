واشنطن تعلق على إعلان روسيا فرض الأحكام العرفية فى مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن إعلان روسيا فرض الأحكام العرفية على المناطق الأربع التى ضمتها فى أوكرانيا ليس مفاجئًا، مضيفًا أنها تمثل تكتيكات يائسة من قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه "لا ينبغى أن يكون مفاجئا لأى شخص أن تلجأ روسيا إلى تكتيكات يائسة فى محاولة فرض السيطرة الجبرية على الأراضى التى ضمتها فى أوكرانية". وأشار إلى أن كل ما يحاول الكرملين أن يقوله أو يفعله أو يحاول فرضه بالفرمانات أو غيرها، فإن القرم ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا هى أراضٍ ذات سيادة أوكرانية، وأى مزاعم أخرى غير شرعية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن حالة الطوارئ فى المناطق الأوكرانية الأربع التى ضمتها، مؤكدا فرض الأحكام العرفية فى خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوجانسك، التى ضمتها عبر استفتاءات.

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