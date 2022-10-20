إجراء جديد من المفوضية الأوروبية لدعم الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وأعلنت المفوضية الأوروبية- فى بيان اليوم- تفعيل برنامج جديد للملاجئ الطارئة والمرافق الشتوية للأوكرانيين الذين تضرروا من تبعات العمليات العسكرية الروسية، مع تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 175 مليون يورو لدعم من هم فى أمس الحاجة إليها فى أوكرانيا ومولدوفا.

جاء ذلك البيان تعليقًا على زيارة مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إلى أوكرانيا للمساعدة فى تنسيق واحدة من أكثر عمليات الاستجابة للطوارئ شمولاً فى الاتحاد الأوروبى.

وأشار البيان إلى أن لينارتشيتش التقى خلال زيارته بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وكذلك نائب رئيس الوزراء للتكامل الأوروبى والأطلسى أولجا ستيفانيشينا، ووزيرى الخارجية دميترو كوليبا والشئون الداخلية دينيس موناستيرسكى وغيرهم من كبار المسؤولين الأوكرانيين.

وقال لينارتشيتش: "بينما تصعد روسيا من هجماتها ضد أوكرانيا مستهدفة على وجه التحديد البنية التحتية المدنية والمبانى السكنية، أقف هنا فى كييف وأكرر أن الاتحاد الأوروبى ملتزم كما كان دائمًا فى دعمه لأوكرانيا".

وأضاف: "من المرجح أن يجلب الشتاء المقبل تحديات كبيرة لأوكرانيا، ويجب أن نكون مستعدين له ومن خلال احتياطى وحدة الإنقاذ، سيتم نشر سعة مأوى مؤقتة على الفور فى ثلاث مناطق مختلفة فى أوكرانيا وهي: ريفنى وبوتشا وخاركيف.. كما يعمل الاتحاد الأوروبى على زيادة تمويل مساعداته الإنسانية بمبلغ إضافى قدره 175 مليون يورو لتوفير التعليم والغذاء والحصول على المياه والحماية من الشتاء البارد للفئات الأكثر ضعفاً.. نعمل أيضًا معًا من خلال إعداد مسار لأوكرانيا للانضمام إلى آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى".

وتابع: "أن الاستجابة الإنسانية للاتحاد الأوروبى هذا الشتاء تشمل على عدة مخصصات، من بينها تعبئة الاحتياطى الاستراتيجى لوحدة الإنقاذ لنشر مخزونات الطوارئ من وحدات المأوى ومواد أخرى إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 62.3 مليون يورو".