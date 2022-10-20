مصرع 4 أشخاص فى انفجار بـ الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أنه يعتقد بأنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن قوات الشرطة والمحققين هرعوا إلى مكان الحادث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.