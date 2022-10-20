الولايات المتحدة تعتزم مساعدة أوكرانيا على استعادة البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخدمة الصحفية للوزارة الأوكرانية -فى بيان عبر موقع "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "أن اليوم، ننتقل إلى مستوى استراتيجى من التعاون فى مجال البنية التحتية. أولويتنا هى مشاريع البقاء التى من شأنها أن تسمح للاقتصاد الأوكرانى بمواصلة الحرب وإعادة الحياة الطبيعية إلى الأراضى التى تم تحريرها من القوات الروسية".

من جانبه قال وزير البنية التحتية الأوكرانى أولكسندر كوبراكو، "تنص الوثيقة الموقعة على إنشاء مجموعة عمل مشتركة (فرقة عمل) والتى ستتعامل مع مسألة إشراك مؤسسات الدولة الأمريكية والشركات والخبراء فى عملية استعادة البنية التحتية لأوكرانيا".

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع افتتاحى فى الأشهر المقبلة. وسيتم تنسيق عملها من جانب وزارة البنية التحتية فى أوكرانيا ووزارات النقل والتجارة الأمريكية.

وأضاف كوبراكو "فى إطار مجموعة العمل المشتركة التى تم إنشاؤها سنكون قادرين على بناء نموذج فعال لتعاوننا والمضى قدما بسرعة فى تنفيذ بعض المشاريع. ونتوقع مشاركة نشطة من مؤسسات الأعمال والخبراء فى الولايات المتحدة فى هذه العملية".