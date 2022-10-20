العالم اليوم - التضخم في المغرب عند أعلى مستوى منذ 1995

انتم الان تتابعون خبر التضخم في المغرب عند أعلى مستوى منذ 1995 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:23 مساءً - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 8.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أعلى نسبة منذ عام 1995، مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار الغذاء.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الخميس، إن أسعار المواد الغذائية قد زادت بنسبة 14.7 بالمئة، بينما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 4.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر 1 بالمئة على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة الأسعار، بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري.

ورفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2 بالمئة الشهر الماضي، مشيرا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار.

وتوقع البنك في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم إلى 6.3 بالمئة في عام 2022 من 1.4 بالمئة في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4 بالمئة في عام 2023.

وفي شهر أغسطس الماضي، بلغت نسبة التضخم في المغرب 8 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1 بالمئة.