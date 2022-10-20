العالم اليوم - اقتصاد اليمن ينمو بنسبة 2 بالمئة في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:23 مساءً - أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 2 بالمئة خلال العام 2022.

جاء ذلك في تصريحات لعبد الملك خلال ندوة افتراضية استعرض فيها "مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية وما حققته من نتائج إيجابية"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأفاد عبد الملك، بأن "الاقتصاد اليمني حقق لأول مرة هذا العام نسبة نمو إيجابي بأكثر من 2 بالمئة".

وأضاف: "نتوقع أن يحقق اقتصاد اليمن خلال العام القادم نموا بنسبة 3 بالمئة".

وشدد على أن "الحكومة حريصة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار الإصلاحات".

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، يتم الإعلان عن تحقيق نمو في اقتصاد اليمن الذي شهد انكماشا خلال السنوات الماضية.

وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فإن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 بالمئة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات الحوثي الانقلابية.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.