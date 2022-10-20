العالم اليوم - بلومبيرغ: "أرامكو" ستمضي قدما في خطط لطرح وحدة تجارة النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - أعلنت شركة أرامكو السعودية، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، أنها ماضية قدما في خطط لطرح عام أولي لأنشطتها لتجارة الطاقة.

وتستهدف أرامكو إدراج وحدتها لتجارة الطاقة، "شركة أرامكو للتجارة"، في الرياض بنهاية العام الجاري أو أوائل عام 2023.

وقالت بلومبيرغ، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة إن الشركة، أكبر منتج للنفط في العالم، بصدد إضافة المزيد من البنوك إلى عملية الطرح العام الأولي، الذي قد يقدر قيمة الوحدة بأكثر من 30 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية بعد، وأن الطرح الأولي قد يتأجل أو يتم إلغاؤه بحسب ظروف السوق.

وذكرت بلومبيرغ في مايو الماضي أن أرامكو قد قامت بعيين 3 شركات في "وول ستريت" كمستشاريين رئيسيين.

وفي حين أن سوق الاكتتابات الأولية العالمي يعاني بسبب ضعف الاقتصادات وارتفاع معدلات الفائدة، لا يزال هناك الكثير من الإقبال على الصفقات في السعودية.

وقد تأسست شركة أرامكو للتجارة عام 2011، وهي متخصصة في بيع النفط الخام والمواد البترولية والغاز الطبيعي المسال.

وبحسب التقرير، فقد تداولت الشركة نحو 5 ملايين برميل يوميًا من الخام والمواد البترولية المكررة.