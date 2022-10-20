ماليزيا تعلن إجراء الانتخابات العامة فى 19 نوفمبر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - أعلنت مفوضية الانتخابات في ماليزيا، اليوم الخميس، أنه تقرر إجراء الإنتخابات العامة في البلاد يوم 19 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس المفوضية، عبد الغني صالح خلال مؤتمر صحفي نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أنه تقرر تحديد يوم 5 نوفمبر المقبل لتلقي طلبات الترشح، بينما من المقرر إجراء التصويت المبكر في 15 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الحملة الانتخابية ستستغرق 14 يوما من تاريخ الترشح وحتى منتصف ليل يوم 18 نوفمبر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة تنظيم الانتخابات حوالي 213 مليون دولار أمريكي، فيما يحق لأكثر من 21 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا .. والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة، 112 مقعدا، سيشكل الحكومة المقبلة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، كان قد أعلن حل البرلمان في 10 أكتوبر الجاري، ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام.