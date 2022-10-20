الخارجية الأمريكية: لدينا أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ​نيد برايس، أن بلاده​ لديها أدلة على استخدام ​روسيا​ مسيرات حربية ​إيرانية في ​أوكرانيا​، مشدداً على أن هذه الأدلة دامغة حتى وإن واصلت (طهران) الكذب والنفي.

وقال برايس -في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- "لن نتردد في فرض عقوبات وغيرها من الإجراءات المناسبة ضد كل الضالعين في هذه العمليات لنقل المسيرات من إيران إلى روسيا".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس، حول توريد إيران مسيرات حربية إلى روسيا، ووصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الاتهامات الغربية لإيران بهذا ألشأن بأنها "تضليل جديد"، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي لا يمتلك الصلاحيات للتحقيق في مثل هذه الاتهامات.

وكانت (موسكو) و(طهران) قد نفتا في الأمم المتّحدة، أمس، أن تكون المسيّرات التي تستخدمها روسيا في شنّ هجمات في أوكرانيا إيرانية الصنع كما تتّهمهما بذلك (كييف) وحلفاؤها الغربيون وفي مقدّمها الاتّحاد الأوروبي، الذي يحضّر لفرض عقوبات على طهران بسبب هذه الطائرات.