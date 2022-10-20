عاجل- تصريح جديد من الناتو بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيقوى الجبهة الشمالية لنا فى بحر البلطيق، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان مجلس الشيوخ الأمريكى صادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى وقت سابق. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ30 فى الحلف. فيما قالت الحكومة الروسية، إن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف "عامل لزعزعة الاستقرار"، واضافت إن دول الناتو، بما فى ذلك تلك التى تسعى للانضمام إلى الحلف، فنلندا والسويد، تتنازل فى الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة.

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