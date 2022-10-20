للمرة الثالثة.. مجلس النواب اللبنانى يفشل فى انتخاب رئيس للجمهورية

جدة - نرمين السيد - أسفرت الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية فى جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، عن تعذر انتخاب رئيس لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة فى الجولة الأولى للانتخاب.





وحصل النائب ميشال معوض على 42 صوتا، فيما صوت 55 نائبا بورقة بيضاء بينما اقترع 22 نائبا لأسماء أخرى وعبارات.

وبمجرد انتهاء الجولة الأولى للاقتراع، غادر عدد من النواب قاعة المجلس مما أفقد الجولة الجلسة نصابها القانونى البالغ 86 عضوا، فقرر رئيس المجلس نبيه برى رفع الجلسة والدعوة لعقد جلسة رابعة يوم الإثنين المقبل.

وترأس رئيس المجلس نبيه برى، جلسة الانتخاب الثالثة لرئيس الجمهورية وحضرها قرابة 119 نائبا وبدأت بتلاوة المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته قبل أن تبدأ عملية الإقتراع.

وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على اغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بالمجلس فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا.