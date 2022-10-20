فرنسا تعيد 15 امرأة و40 طفلا من مخيمات سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان نقله راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس - "إنه تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبى واجتماعى، فى حين سيجرى نقل النساء إلى السلطات القضائية"، مضيفة:"أن عملية الإعادة من هذا النوع تعد الأكبر لفرنسا منذ ثلاثة أشهر".
يذكر أن فرنسا أكدت - فى سبتمبر الماضى - أنها مستعدة لدراسة إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك". كما عمدت - فى مطلع يوليو الماضى - إلى إعادة 35 طفلا و16 امراة.
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