فرنسا تعيد 15 امرأة و40 طفلا من مخيمات سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان نقله راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس - "إنه تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبى واجتماعى، فى حين سيجرى نقل النساء إلى السلطات القضائية"، مضيفة:"أن عملية الإعادة من هذا النوع تعد الأكبر لفرنسا منذ ثلاثة أشهر".

يذكر أن فرنسا أكدت - فى سبتمبر الماضى - أنها مستعدة لدراسة إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك". كما عمدت - فى مطلع يوليو الماضى - إلى إعادة 35 طفلا و16 امراة.