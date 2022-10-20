العالم اليوم - نيكي الياباني يقلص خسائره مع دراسة الصين تخفيف القيود للسياح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - قلص مؤشر نيكي الياباني ​​خسائره في تعاملات متقلبة بعد ظهر الخميس في أعقاب تقرير أفاد بأن الصين تفكر في تخفيف قواعد كوفيد-19 للزوار.

وأغلق المؤشر نيكي الجلسة منخفضا 0.92 بالمئة عند 27006.96 نقطة. وكان المؤشر ارتفع إلى 27092.55 نقطة قبل نحو 45 دقيقة من نهاية التداول، بعد تقرير لشبكة بلومبرغ قال إن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للسياح الوافدين إلى سبعة أيام من عشرة.

وارتفعت أسهم شركات الطيران بقيادة سهم شركة طيران إيه.إن.إيه القابضة وسهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) بواقع 1.63 بالمئة و1.64 بالمئة على التوالي.

كما قلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره لينهي الجلسة على هبوط 0.51 بالمئة عند 1895.41 نقطة.

وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على نيكي وعددها 225 سهما، فقد انخفض 171 وارتفع 51 وأغلق ثلاثة دون تغيير.

وكانت القطاعان الرابحان الوحيدان على المؤشر هما قطاع الطاقة الذي صعد 0.79 بالمئة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، والقطاع المالي الذي زاد 0.22 بالمئة إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل توقعات الأرباح من الإقراض.

أما قطاع المواد الأساسية فكان الأسوأ أداء فخسر 1.22 بالمئة.