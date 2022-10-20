العالم اليوم - قفزة بأرباح "الأهلي الكويتي" بنسبة 52 بالمئة في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - ارتفعت أرباح البنك الأهلي الكويتي في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 51.9 بالمئة على أساس سنوي.

وسجل البنك أرباحاً في ثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بقيمة 9.07 مليون دينار، أي نحو 29.1 مليون دولار، مقابل 5.97 مليون دينار (19.2 مليون دولار) في الربع الثالث من 2021، بحسب بيان لبورصة الكويت.

وحقق البنك الأهلي الكويتي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أرباحاً بقيمة 27.49 مليون دينار (88.48 مليون دولار)، بنمو نسبته 30.6 بالمئة عن مستواها في الفترة ذاتها من العام السابق البالغ 21.05 مليون دينار (67.75 مليون دولار).

وأرجع البنك سبب نمو الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تحسن الدخل التشغيلي، فقد ارتفعت إجمالي إيرادات البنك التشغيلية بنحو 15.5 بالمئة لتصل إلى 134.48 مليون دينار (432.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 116.43 مليون دينار (374.7 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2021.

وكانت أرباح البنك الأهلي الكويتي قد ارتفعت في النصف الأول من 2022 بنسبة 22 بالمئة لتسجل نحو 18.4 مليون دينار (59.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 15.1 مليون دينار (48.60 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.