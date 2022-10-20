العالم اليوم - أدنوك للحفر.. رقم قياسي عالمي بحفر أطول بئر للنفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بحفر أطول بئر للنفط والغاز في امتياز "زاكوم العلوي".

وتمتد البئر لمسافة 50 ألف قدم ويزيد طولها عن الرقم القياسي لأطول بئر في العالم المُعلن عنه سابقاً في عام 2017 بحوالي 800 قدم، وتدعم جهود "أدنوك" لرفع سعتها الإنتاجية من موارد النفط والغاز للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

وقامت "أدنوك للحفر" بحفر البئر الجديدة انطلاقاً من جزيرة "أم العنبر"، إحدى جُزر "أدنوك البحرية" الاصطناعية.

يأتي هذا ضمن مشروع الحفر الممتد الذي صممته "أدنوك البحرية" وتقوده بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين الدوليين في حقل "زاكوم العلوي" بمن فيهم إكسون موبيل وإنبكس/جودكو.

وتهدف الآبار التي يتم حفرها باستخدام تقنية الحفر الممتد إلى الاستفادة من الموارد غير المطورة ضمن مكمن حقل "زاكوم العلوي" العملاق مع إمكانية رفع السعة الإنتاجية للحقل بحوالي 15 ألف برميل من النفط يومياً، دون الحاجة لأي توسعة أو إنشاء بنية تحتية جديدة، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن الصيعري، "يأتي هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق رقم قياسي في حفر أطول بئر نتيجةً لجهود أدنوك للحفر لرفع الكفاءة التشغيلية لعملائها في سعيها المستمر لتعزيز وزيادة القيمة للمساهمين.

كما ويعكس التزام الشركة بخفض التكلفة التشغيلية ويسهم في تمكين "أدنوك" من تحقيق هدف رفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز".

وتشكل "أم العنبر" واحدة من جزر حقل "زاكوم العلوي" الأربع الاصطناعية التي تُستخدم مركزاً لنشاطات الحفر والعمليات البحرية.

وفي سياق متصل، قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: "إن أدنوك تواصل جهودها لدفع مسيرة النمو والتطور وتعزيز القيمة وتقليل الأثر البيئي لعملياتها".

يشار إلى أن شركة "أدنوك البحرية" طورت طرق العمل بالجزر الاصطناعية التي لها قيمة مهمة من حيث كفاءة التكلفة وتقليل الأثر البيئي للعمليات مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب الكثير من التجهيزات والبنى التحتية البحرية.

معلومات عن حقل "زاكوم"

• يتكون حقل "زاكوم" الذي يقع على بعد 84 كيلومتراً شمال غرب إمارة أبوظبي، من مكمني "زاكوم العلوي" و"زاكوم السفلي".

• يعد "زاكوم" أكبر حقل نفط بحري في العالم.

• شهد الحقل منذ يونيو 2021 حفر خمس آبار تعد من بين أطول عشر آبار في العالم، وذلك انطلاقاً من الجزر الاصطناعية ضمن امتياز "زاكوم العلوي".