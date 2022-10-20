عاجل- المستشار الألمانى: بوتين لن يحقق هدفه فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب المستشار الألمانى، أولاف شولتس، من جديد عن دعم بلاده لكييف، قائلا إن "الشركاء الأوروبيين سيسلمون أوكرانيا 100 دبابة، ولن نتوانى عن تقديم الدعم لكييف مهما طال أمد الحرب".





وتابع شولتس، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة والغذاء كسلاح، مضيفا أنه لن يحقق هدفه فى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد ألقى بالمسؤولية على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فيما تمر به ألمانيا من وضع صعب حاليًا، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا. وقال شولتس: "روسيا لم تعد مورد طاقة موثوقًا فيه"، معربًا فى الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه سيتم تجاوز هذا الوقت الصعب، وقال: "سوف نتجاوز هذا الشتاء".

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